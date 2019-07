Jailyne Ojeda y su trasero que rivaliza con Kim Kardashian y Yanet García

Phoenix Arizona.- La famosa Jailyne Ojeda Ochoa, una mexicana que radica en Arizona, fue bautizada en redes sociales como la 'Kim Kardashian mexicana' por sus cerradas curvas que asegura, son naturales.

Ojeda Ochoa comenzó a modelar y actuar desde muy joven, pero nunca imaginó la fama que crearía en la redes gracias a su escultural figura.

Los casi 11 millones de seguidores en sus redes sociales, le han valido que importantes marcas de lencería, pero sobre todo lugares turísticos, la busquen para ser la figura de sus promociones, lo que le genera buenas ganancias.

Hay personas que sólo buscan mi cuerpo o sólo me quieren ver como un negocio. Yo soy mucho más que un cuerpo curvilíneo o una celebridad de las redes", confesó

Una publicación compartida por Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda) el 20 de May de 2015 a las 8:25 PDT

Han mostrado supuestas fotos mías del antes y después, que por supuesto son falsas, quieren hacer creer que no es mi figura. Mi cintura la conseguí a base de corsés que me he puesto desde muy joven y lo torneado de mi cuerpo, se debe al ejercicio; mi único arreglo es mi nariz por un accidente que tuve", finalizó.