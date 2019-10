Jaime Camil Garza ofrece su ayuda para traer el cuerpo de José José a México

Ciudad de México.- El empresario Jaime Camil Garza está dispuesto a apoyar a los hijos de José José, para que el cuerpo del cantante sea traído a la Ciudad de México, donde se espera reciba un homenaje por parte de sus fans y las autoridades; pero siempre y cuando su viuda Sara Salazar así lo disponga.

Le dije (a Sarita Sosa) que estaba a sus órdenes, que lo que quisiera, que con mucho gusto lo haría encantado de la vida y que hablaría con su mamá , entonces estoy esperando a que me llame su mamá para decirle la necesidad imperiosa, que José siendo mexicano tiene que venir a su país , que es lo que merece después de habernos dejado su legado”, dijo Jaime en Ventaneando.

El padre del actor Jaime Camil, comentó que Sarita, hija menor de José José; y su madre contemplan la posibilidad de cremar el cuerpo del cantante, para traer una parte de las cenizas a México y la otra permanezca en la ciudad de Miami, Florida; pero que él le subrayo lo importante que es que se traiga el cuerpo al país.

Jaime Camil Garza explicó que se siente en confianza para ofrecer su ayuda, porque en 2008 cuando la esposa del cantante sufrió un derrame cerebral mientras estaba en Acapulco, él fue quien apoyo al intérprete de El Triste a trasladarla a la capital mexicana para que fuera atendida; así que tratará de convencer a su viuda para que vengan a México.

Debe ser lo que dice la ley, de allá no la conozco, que la que tiene el poder es su esposa, la que puede decir que adelante es ella, el problema es tratar de convencer a Sarita mamá, para que permita que venga el cuerpo para acá, porque Sarita chiquita me dijo que no quiere venir a México”.