James Bond se enfrentará con otro villano ruso después de 20 años

Ciudad de México.- El nuevo adversario del superagente será previsiblemente ruso, ya que el guionista John Hodge pretende recoger la situación del momento en la nueva entrega de sus aventuras, según medios británicos. Por segunda ocasión en 20 años el superagente James Bond se enfrentará a un rival ruso, informa este jueves un medio.

Los productores han comenzado el 'casting' para el adversario en la nueva película de la saga, que lleva el título provisional de 'Bond 25', y han publicado los requisitos para el actor que interprete este papel de enemigo.

Según la descripción, ha de ser de nacionalidad rusa o de los países balcánicos y tendrá entre 30 y 60 años. Los autores describen a este personaje como "carismático, poderoso, innovador, frío y vengativo".

¿Por qué? El guionista John Hodge "quería reflejar el clima político" actual en la nueva entrega. Al mismo tiempo, una fuente familiarizada con los detalles de la historia confirmó que su deseo es "poner al día con las tensiones políticas" a James Bond, que, por última vez, será interpretado por el actor británico Daniel Craig.

Además, en la próxima película veremos a una actriz rusa que presuntamente interpretará a 'la chica de Bond' o la compañera de su rival. Esta heroína será "inteligente, valiente, cruel y encantadora", por no mencionar que debe poseer las "habilidades de combate".

La última vez que pudimos observar a un 'malo' de origen ruso en una película de la saga fue en 1999. Se trataba de 007: El mundo no basta (The World Is Not Enough', en inglés).

La nueva película sobre el agente 007, dirigida por Danny Boyle, se estrenará en octubre de 2019.