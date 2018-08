James Corden pasa momento incómodo con Kris Jenner por culpa de su yerno

Ciudad de México.- James Corden, el conductor de ‘The Late Late Show’, pasó un momento difícil en una entrevista con Kris Jenner, cuando éste le preguntó la razón del porqué su yerno Kanye West, de 41 años, nunca había aparecido en Carpool Karaoke.

Corden dijo que West, esposo de Kim Kardashian, lo había cancelado, costándole al programa 45 mil dólares en el proceso.

"Oh, puedo responder esto fácilmente. Esta es una gran pregunta para mí ", dijo Corden, optando por responder en lugar de consumir un alimento bruto.

"Lo hemos intentado. Él ha cancelado dos veces. Tal vez incluso tres veces ", añadió.

Agregó que West canceló una vez cuando doblaba la esquina de su casa.

“Estaba en un automóvil, y para cuando terminó la llamada, estaba sentado afuera de su casa, y me dijeron: “No está en la zona para hacer eso ahora. Lo haremos en otro momento…”, contó.

"Me envió un lindo regalo. Él me envió estas flores increíbles en un cubo ... y él me envió un par de Yeezys. Y la gente decía: 'Vaya, son tan caros'. Y yo estaba como, 'Sí, costaron mi espectáculo 45 mil”, continuó.

El anfitrión tiene esperanza de que West reconsiderare. "Él es mi sueño", dijo Corden. "Él lo sabe. Él es mi sueño absoluto".

Una cantidad de músicos famosos han participado en Carpool Karaoke en el pasado, incluidos Paul McCartney, Shawn Mendes, Kelly Clarkson, Pink y Miley Cyrus.