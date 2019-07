Jason Momoa soñaba casarse con Lisa Bonet desde los 8 años ¡y lo logró!

Ciudad de México.- La historia de amor entre Jason Momoa y Lisa Bonet data desde que el actor que interpreta ‘Aquaman’ tenía unos ocho años, edad desde la que está enamorado de su actual esposa, de acuerdo con la confesión del propio actor.

En 2005, más de 10 años después de separarse de Lenny Kravitz, Lisa Bonet conoció en un club de jazz en Nueva York a un hombre que llevaba toda la vida enamorado de ella, sin conocerla. La actriz era su gran amor platónico desde los ocho años, cuando la vio por primera vez actuando en El Show de Bill Cosby. El nombre de aquel fan enamorado era Jason Momoa.

Yo tenía rastas, ella tenía rastas. Me di la vuelta, la vi y me dijo 'Soy Lisa'. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior", contó una vez Jason Momoa.