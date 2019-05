Javier Díaz: "Inés Gómez Mont quiere quedar bien, pero dice puras mentiras"

Ciudad de México.- Luego de que Inés Goméz Mont relatara los supuestos malos tratos que recibió de parte de su exesposo y padre de Inés y los triates, Javier Díaz, el hombre salió a su defensa.

Díaz habló con la revista TvNotas, donde dijo que todas las declaraciones de la expareja eran mentiras, y que los problemas comenzaron después del nacimiento de los trillizos.

Además, Javier resaltó que el no quería divorciarse y dijo que todo esa cuestión lo tomó por sorpresa, e indica que su exsuegro comenzó a amenazarlo para que firmar el documento.

Yo no sé si sea una estrategia de Inés o qué, pero siempre es la que queda bien. Ella dice ser la mamá soltera y luchona, pero eso no es cierto, nos divorciamos y al mes ya estaba viviendo con su ahora esposo, pero eso no lo comenta”.

Javier indica que lo único que quiere de la conductora es que le deje ver a sus hijos, pues desde el divorcio supuestamente Gómez Mont siempre le ha puesto excusas para no convivir con los menores.

'No te quieren ver'. Pasaban otros 15 días y me decía 'no estamos en México; si quieres ven por ellos', pero seguía con que ellos no querían verme, y así me traía siempre hasta que se fueron agravando las cosas. Cuando me casé con Carla en 2015, empezaron los problemas para ver a mis hijos, porque Inés me decía: 'No los vas a ver, porque no quiero que mis hijos estén con esa niña'".