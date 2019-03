Jean-Claude Van Damme revela porque abandonó ‘Depredador’

Ciudad de México.- El actor, Jean-Claude Van Damme, reveló en una entrevista con Patrick Shanley la verdadera razón de porque no quiso continuar con el proyecto de Depredador a pesar de poder representar el papel del villano de la cinta.

Vine al estudio y dijeron “Este tipo puede saltar muy alto, así que sí, está dentro”, mencionó Van Damme acerca de cómo se quedó con el papel de Predator.

Sin embargo, una vez dentro del traje tenía problemas para respirar ya que estaba sobrecalentado y ese fue solo el comienzo de sus problemas.

Voy a este lugar y me ponen en palos y bosques y comienzan a derretirme todo el yeso y está hirviendo, me gusta respirar, ¿sabes? Tuvieron que hacer mi cabeza y todo eso.”, mencionó el actor.

Tengo a mi amigo a mi lado y le dije: “Hombre, no lo voy a lograr…”, “Me pusieron en la boca un tubo y estuve cubierto en ese yeso durante al menos 20 minutos“. Ellos dijeron: ”Si sientes que no puedes respirar, haz un movimiento con tu dedo y te lo quitaré.” Querían que aguantara cinco minutos más, pero no pude.

Mis pies estaban en estos moldes , cuando Joel (Silver) me pidió que saltara, sabía que iba a ser malo, y yo dije: “Esto es imposible, Joel, creo que vamos a tener un problema“.

Luego me reemplazó, recuerda el actor.

“El tipo que hizo mis acrobacias, algo malo le sucedió y luego hicieron el atuendo más seguro, estoy feliz de haber escuchado mi intuición”, declaró en actor.