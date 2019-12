Jenni Rivera pidió ayuda a vocalista de Los Tucanes de Tijuana por inseguridad

Ciudad de México.- A semanas de que se difundiera una entrevista en la que Jenni Rivera confiesa que recibió amenazas de muerte de parte del narco mexicano, ahora Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana, confesó que la cantante le pidió ayuda.

Frente a las cámaras de Suelta la sopa, el famoso cantante detalló que en una ocasión la 'Diva de la Banda' lo llamó para pedirle consejos debido al tema de inseguridad en México.

Me acuerdo que me llamó y me preguntó que si podía ir a trabajar a un estado y le dije 'pues si no tienes problemas, adelante'... yo quién soy para darle consejos".