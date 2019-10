¿Jennifer Aniston es la ex tóxica? Justin Theroux revela que ella le hace reclamos

Estados Unidos.- Justin Theroux, exesposo de Jennifer Aniston, en una reciente entrevista con Entertainment Tonight reveló que cuando la actriz recien abrió su cuenta de Instagram le mandó un mensaje privado para hacerle un reclamo.

Según el también actor, Aniston algo molesta le reclamo que supuestamente aún no la seguía en la red social, ante lo que el se sintió indignado pues hasta ya le había dejado un comentario.

Cabe recordar que uno de los primeros artistas en seguir a la interprete de 'Rachel Green' fue Justin, con quien estuvo casada durante dos años.

Me mandó un mensaje de texto y me dijo: 'No me sigues todavía'. Y yo le respondí indignado: '¡Por supuesto que te sigo!', antes de que me replicara con un 'No, no lo haces'", contó Justin.