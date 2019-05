Jennifer Aniston lloraría al saber de embarazo de Jolie tras ruptura con Pitt

Estados Unidos.- Eventos del pasado que ahora cobran relevancia parecen dejar claro que la fallida relación de Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes se divorciaron en 2005, será una página difícil de pasar debido a los polémicos detalles de la ruptura y el papel que habría tenido Angelina Jolie en esta.

Luego de que hace unos meses el extinto matrimonio acaparara titulares porque Pitt asistió a la fiesta de cumpleaños de la estrella de Friends, Mirror revive la controversia al señalar que en 2005 Jennifer habría roto en llanto tras enterarse de que Angelina Jolie podía haber estado embarazada incluso meses antes de que ella firmara el divorcio de Brad Pitt.

Según describe el medio, durante una entrevista para la edición Vanity Fair de septiembre de ese año, el periodista le habló a la actriz sobre los rumores que existían en torno al embarazo.

Aniston habría lucido como si le hubieran “apuñalado el corazón” al momento de escuchar sobre las especulaciones, y posteriormente habría llorado en silencio por varios minutos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, incapaz de dar una respuesta.

En la misma entrevista, Jennifer fue cuestionada sobre si en realidad creía en la versión de Brad Pitt sobre su separación, quien negó haberla engañado cuando aún eran marido y mujer.

La intérprete de ‘Rachel Green’ en Friends ha tenido que enfrentarse a la polémica por sus separaciones durante años y a través de varios pronunciamientos, sin embargo, una de sus declaraciones más claras la ofreció a Elle en diciembre pasado.

No me siento vacía. Realmente no me siento así. Mis matrimonios, han sido muy exitosos en mi opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una decisión que se tomó porque elegimos ser felices, y algunas veces la felicidad ya no existió más con ese acuerdo. Por supuesto que hubieron obstáculos, y no cada momento se sintió fantástico, obviamente, pero al final de eso, esta es nuestra única vida yo no habría permanecido en una situación por miedo", indicó entonces.