Jennifer Aniston revela la razón por la que no ha tenido hijos

Ciudad de México.- Jennifer Aniston, conocida por su participación en numerosas películas y por su papel de ‘Rachel’ en la exitosa serie televisiva Friends, habló para la revista InStyle sobre sus nuevos proyectos, su familia, sus causas y sobre los “ridículos” titulares de los medios que hablan de su vida de forma constante.

“La mayor parte puedo sentarme y reírme de los ridículos titulares porque estos se han vuelto más y más absurdos”, compartió Aniston, quien protagoniza la portada de la edición de septiembre de dicha publicación.

“Supongo que están alimentando (los medios) alguna especie de necesidad que el público tiene, pero yo me enfoco en mi trabajo, mis amigos, mis animales y en cómo podemos hacer que el mundo sea un mejor lugar. Lo demás es comida chatarra que necesita volver a su cajón”, expresó la actriz.

Sobre los encabezados que han hablado durante toda su carrera sobre que está sola y con el corazón roto, que no puede mantener un hombre a su lado y que no ha tenido hijos porque es egoísta y está comprometida con su trabajo, Jennifer dijo:

“Primero, con todo el debido respeto, no tengo el corazón roto. Y segundo, esas son suposiciones imprudentes. Nadie sabe que está pasando detrás de las puertas cerradas. Nadie considera lo sensible que puede ser eso para mi pareja y para mí. Ellos no saben por lo que he pasado médica y emocionalmente”.

“Hay una presión sobre las mujeres por ser madres, y si no lo son, son consideradas un producto defectuoso. Quizá mi propósito en este planeta no es procrear. Tal vez hay otras cosas que debo hacer”, comentó Aniston.