Jennifer Aniston y Brad Pitt habrían tenido encuentro secreto tras los Oscar

Estados Unidos.- Según fuentes de Page Six, después de la ceremonia de los Oscar 2020, el actor Brad Pitt celebró su galardón a mejor actor de reparto por Once Upon a Time in... Hollywood en un momento íntimo y secreto con su expareja, Jennifer Aniston.

Aniston no asistió a la entrega, lo que decepcionó a los fanáticos que desean ver una reconciliación, pero sí estuvo en el after party junto a Courteney Cox, de quien se separó unos minutos para encontrarse con Brad.

Aniston felicitó a Pitt por su victoria, no pasaron mucho tiempo", dijo la fuente.

Supuestamente en esta ocasión ninguno de los dos quería causar mucho alboroto, contrario a los SAG en donde supuestamente planearon todo.