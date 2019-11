Jennifer Aniston y los motivos que la llevaron a abrir su cuenta de Instagram

Ciudad de México.- Despues de abrir su cuenta de Instagram, Jennifer Aniston reveló las verdaderas razones por la que decidició iniciar con la red social.

La actriz dijo que abrió Instagram para promocionar la serie The Morning Show, que protagoniza junto a Reese Witherspoon, y el otro motivo fue para controlar lo que la gente conoce sobre su vida.

Me parece muy extraño, no lo entiendo, no tiene sentido para mí. Me encantaría que alguien lo descomponga, pero ahí está y ahora tiene que continuar", añadió.