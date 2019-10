Jennifer Aniston y su revelación sobre Weinstein: Intentó hacerle bullying

Estados Unidos.- Jennifer Aniston se abrió sobre desagradables situaciones que vivió al trabajar con el desprestigiado productor Harvey Weinstein, esto en una entrevista para el número Power Of Woman de la revista Variety.

La actriz no tuvo reparo en hablar sobre el comportamiento manipulador de Weinstein durante la filmación de la película Descarrilados, en 2005, la cual fue una producción de su compañía.

Recordando un incidente particular, la intérprete de 'Rachel' en Friends dijo que Weinstein intentó hacerle bullying al decirle que usara un vestido de la marca Marchesa para la premier de la cinta, línea de moda que pertenece a su exesposa Georgina Chapman.

Lo recuerdo, justo cuando la línea de ropa Marchesa de Georgina estaba comenzando. Entonces fue cuando él vino a visitarme a Londres mientras grabábamos. Él estaba como: 'Ok, me gustaría que usaras uno de estos para la premier'. Y yo vi el libro, y en ese entonces, no era lo que es ahora. No era para mí", expuso Aniston a la revista.