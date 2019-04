Jennifer Garner es nombrada la mujer más hermosa del año, según People

Ciudad de México.- La revista People nombró a Jennifer Garner como la mujer más bella del mundo en 2019. Jennifer Anne Garner, nació en Houston, Texas, el día 17 de abril de 1972.

La artista de 47 años se sorprendió, al recibir la noticia, de que estaría en la portada de la publicación.

Ella explicó que le costó trabajo aceptarlo porque las rutinas de belleza y la moda no están en su lista de prioridades.

También comentó:

Estoy empezando a llegar a un punto en el que me doy cuenta de que este trabajo no será para siempre. No del modo universal de cada comida, cada momento, cada día, que he amado por los últimos 13 años. Va a cambiar. Pero es hermoso cómo esto funciona en episodios".

En la publicación también se resalta su compromiso social.

Es cofundadora de Once Upon a Farm, entidad que genera alimentos orgánicos para bebés y funge como artista-embajadora para la fundación Save The Children.