Jennifer Hudson hace hasta lo imposible para estar presente en Premios Pulitzer

Nueva York, EU.- La cantante, Jennifer Hudson, condujo cerca de 13 horas con el fin de poder estar presente en la ceremonia de los Premios Pulitzer realizados el pasado martes para honrar la memoria de Aretha Franklin, luego de que el clima de Chicago no le permitió viajar en avión.

Miré para arriba y pensé, 'Sabes qué, es como si el espíritu de Aretha estuviera en mí. Ella no creía en volar, manejaba', llegué a tiempo, cinco minutos antes para cantar, porque no me lo iba a perder. Me dije, 'así tenga que caminar, así tenga que gatear, voy a estar ahí'. Y aquí estoy", comentó.