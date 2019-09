Jennifer Lopez critica atuendos de varias famosas sobre la alfombra roja

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Jennifer Lopez, debido a su participación en la película, Hustlers, recientemente dio una entrevista para el medio BuzzFeed, durante la cual criticó varios atuendos de famosas como la cantante, Taylor Swift.

Esto pues el entrevistador le dio a elegir a la 'Diva del Bronx' el mejor atuendo, según su punto de vista, que se ha visto en el paso de la alfombra roja.

Las celebridades eran la joven Taylor, Lady Gaga, Rhianna, y Beyoncé, las cuales han sido consideradas una de las mejores vestidas en los eventos como los Osar's y Grammy's.

La celebridad de 50 años con toda sinceridad respondió que en su opinión ninguna de las candidatas había tenido un look que le gustará, aunque al final se decidió por el de Rhianna.

Mmm, no soy fan de ninguno de estos looks, mmm no sé, me quedó con Rhianna", dejó con total honestidad.