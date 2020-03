Jennifer Lopez de luto: Muere el hombre que amó por casi una década

Nueva York, Estados Unidos.- Un examor de Jennifer Lopez, con quien la cantante mantuvo una relación amorosa por casi una década, murió este fin de semana, aseguraron fuentes a TMZ.

David Cruz, un hombre que estuvo al lado de la 'Diva del Bronx' desde que estaban en la secundaria, perdió la vida el sábado en el Mount Sinai West Hospital, en Manhattan, Nueva York. Según fuentes, David murió a causa de una enfermedad cardíaca.

Jennifer Lopez y David Cruz iniciaron su romance desde que la cantante tenía 15 años y el 16 años. La pareja estuvo unida por casi 10 años antes de que llegara a su fin a mediados de los 90, cuando la fama de JLo comenzaba a dispararse.

De acuerdo con el reporte, cuando la intérprete de On The Floor aún no era muy conocida, ella y David acudieron juntos a algunos eventos, donde se les vio como una pareja feliz.

Él era amable y amoroso. Nunca se aferró a nada y era muy abierto. Él era un padre devoto, ayudó a criar a su hijastro, quien ahora está en la Marina. Él amaba a los Yankees y a los Nicks. Amaba ir al teatro conmigo", expuso Isa, pareja de David, a TMZ, además de externar que Cruz era muy familiar y que siempre se aseguraba de mostrar el amor que sentía por ella y sus seres queridos.

Como es conocido, en la actualidad Jennifer Lopez se encuentra comprometida con Alex Rodriguez, después de haberse divorciado de Marc Anthony y de haber tenido otras relaciones en el pasado con figuras como Ben Affleck, Diddy y Casper Smart.