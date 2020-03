¿Jennifer Lopez se sintió destrozada por no ser nominada al Oscar?: "Fue triste"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Lopez aceptó que fue "un poco triste" que su nombre no apareciera en la lista de nominaciones al los Premios Oscar este año, además de revelar qué es lo que opina de las quejas por el contenido "sugestivo" de su show de medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira.

Durante su participación en el tour de la conductora Oprah Winfrey 2020 Vision: Your Life in Focus, la 'Diva del Bronx' relató que llegó a sentir que había causado decepción cuando su papel en Hustlers no le permitió recibir una nominación en los reconocimientos de La Academia.

Como es conocido, en el mes de enero JLo acaparó titulares por su ausencia en las nominaciones de los premios Oscar, ya que en medios y redes sociales se especulaba que su interpretación de 'Ramona' podía ser su boleto para competir por uno de los prestigiados galardones.

Recibí muchas buenas noticias, más que nunca en mi carrera, y habían muchos comentarios como: 'Ella va a ser nominada al Oscar. Va a suceder. Si no es nominada, están locos'", reporta Los Ángeles Time que compartió la cantante a Oprah.

Y estuve leyendo todos estos artículos, y dije: 'Oh Dios mío, ¿esto podría pasar?' Y no pasó, y yo dije, 'ouch'. Fue un poco decepcionante", agregó la 'Diva del Bronx'.

Jennifer Lopez confesó que, dado que el equipo de trabajo que ha estado junto a ella por 25 años también estaba emocionado por la posible nominación, sintió que los decepcionó cuando esto no ocurrió.

Sin embargo, la cantante expuso que llegó a la conclusión de que no podía permitir que la situación de los Oscars la distrajera de un año que fue destacado para ella.

Con el Super Bowl, con todo este año... Un tour con entradas agotadas, ser nominada a todos estos premios, y después no ser nominada al Oscar, tuve que reexaminar: '¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás tan triste por esto ahora?'", relató JLo, describiendo que la respuesta a esas preguntas era que, como todos, buscaba la "validación de la gente".

No necesito eso. De hecho estoy aquí, estoy bien y soy suficiente. No necesito este premio justo aquí para decirme que soy suficiente", expuso la cantante que se dijo a sí misma cuando descubrió que no debía buscar la validación de los demás para creer en su propio crecimiento.