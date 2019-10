Jeremy Renner contraataca a su ex: La acusa de adicción al sexo y drogas

Los Ángeles, Estados Unidos.- En medio de una cruel batalla judicial con graves acusaciones de los dos lados, ahora Jeremy Renner afirma que su ex Sonnie Pacheco lo humilló enviando fotos de él desnudo a la asistente social.

Ademas, el actor de Avenges asegura que Pacheco es adicta a las drogas y al sexo lo que hace que se pregunte si está en condiciones de criar a su hija Ava, de 6 años.

La estrella de The Avengers y Pacheco intercambiaron fotos de ellos al desnudo mientras estaban casados, y ahora ese material íntimo fue utilizado por Pacheco en la batalla por la custodia de la niña. Al parecer y de acuerdo a la palabras de Renner, su ex exhibió las fotos de sus genitales a sus abogados y a la persona a cargo de la custodia “por ningún otro motivo que no sea causarme vergüenza extrema”.

Renner afirma que ella también amenazó con vender las fotos de él a los medios.

El actor dice que la obsesión de su ex con el sexo se expresa en sus esculturas, que él llama sexualmente explícitas y “perturbadoras”. Los documentos legales incluyen varios ejemplos, incluido uno en el que su hija, Ava, está mirando una obra de Pacheco.

Jeremy dice que está profundamente preocupado de que Sonnie esté “exponiendo a Ava a ese material oscuro, gráfico y sexual a diario”.