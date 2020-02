Jessica Simpson cuenta su 'aventura' con Johnny Knoxville cuando estaba casada

California, EU.- Jessica Simpson habló abiertamente de su "aventura emocional" con Johnny Knoxville durante el rodaje de la cinta The Dukes of Hazzard, a pesar de que ambos estaban casados.

En su nuevo libro, Open Book, Simpson comentó que mientras coincidieron en la filmación de la película, los dos en ese entonces tenían problemas personales y al conocerse, comenzó una especie de coqueteo entre ellos.

Johnny, 'El chico de Tennessee', como lo codifiqué en mi diario… En primer lugar, los dos estábamos casados, por lo que esto no iba a ser físico. Pero para mí, un asunto emocional era peor que uno físico", relató la actriz.

Es gracioso, lo sé, porque había puesto tanto énfasis en el sexo al no tenerlo antes del matrimonio… Después de tener relaciones sexuales, entendí que la parte emocional era lo que importaba. Y Johnny y yo tuvimos eso, que parecía mucho más una traición a mi matrimonio que el sexo", agregó.

Según Simpson, las charlas que duraban horas le provocaban una mezcla de adrenalina e inteligencia. "Podría compartir los pensamientos auténticos más profundos con él, y él no puso los ojos en blanco…. Me gustaba que fuera inteligente y aceptara mis vulnerabilidades. No se burlaba de mí, se reía conmigo".

Cuando la grabación acabó, el contacto con él continúo por medio de cartas de amor, las cuales la actriz leyó mientras su esposo en aquel entonces Nick Lachey dormía.

Jessica acabó por divorciarse en 2005, Knoxville le envió un mensaje de texto preguntándole cómo consiguió dejar su matrimonio y ella le respondió: “Solo tienes que hacerlo”. Pero Johnny se divorció hasta 2018, la también cantante para ese entonces consideró que ya era muy tarde.