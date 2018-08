Jesús Arnoldo Cardenas quiere llegar a los Estados Unidos con su música

Huatabampo, Sonora.- Con cámara en mano, las tías de Jesús Arnoldo Cárdenas, sin saber, capturaban los inicios de un pequeño artista que al interpretar ‘La niña de la mochila azul’ de Pedrito Fernández descubre su pasión por la música.

Jesús menciona que gracias a su papá sabe tocar la guitarra y que comienza a aprender a usar el acordeón.

Declara que no ha tomado clases de canto, aunque en una ocasión asistió por dos días pero lo tuvo que dejar.

“Quien me enseñó un poco fue mi papá y de ahí me enamoré de ella, después cuando salió Ariel Camacho me interesé más en disciplinarme en la música”.



SUS INICIOS

Confiesa que está dentro de una compañía de música. “Subía videos a Instagram, me comentaron mis fotos y videos, decidí contactarlos para ver la manera en que podría entrar”.

Afirma que le aseguraron que podría ingresar, pero que les compartiera videos para subirlos a sus redes sociales.

“Una recomendación que me dieron es que primero me dé a conocer en la ciudad, que le echara ganas a las redes sociales ya que ahí es donde iba a surgir primero, es por eso que comencé a hacerlo”.

Agrega que se atreve a compartir su talento en las redes sociales a nivel local, por lo que inicia realizando transmisiones en vivo en grupo de ventas de la ‘Tierra de Generales’.

Subraya que solamente se había promocionado por medio de páginas de Instagram en Estados Unidos, pero se atreve a empezar a hacerlo en su ciudad.

“Tuve muy buena respuesta de la gente, me gustó mucho su apoyo, incluso me pedían canciones y que si no tocaba en otros lugares”.

Comenta que hasta el momento no lo han contratado para dar presentaciones. “Nada más en una ocasión me tocó participar en un concurso de canto en la Plaza Juárez”.

Aclara que siempre ha querido entrar a La Voz Kids, pero no ha encontrado la manera de tener esa oportunidad para asistir a las audiciones.

SU PROYECTO

Comparte que se encuentra en la grabación de su primer disco y quizás en un futuro se formaría un grupo que se llamará ‘Jesús Arnoldo y su primer movimiento’.

“Es mejor que el grupo sea mío, para que esté a mi nombre y esté al frente".

Invita a las personas a que lo sigan en redes sociales y que le den la oportunidad de demostrar su talento en los escenarios. “Quiero hacer mi sueño realidad y seguir en la música”.