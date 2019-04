Jesús Ochoa dice que aclarará polémica situación en la ANDA ante la prensa

Ciudad de México.- Tras el escándalo que se desencadenó luego de que una asamblea de la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) terminara en disturbios y fuera el escenario de acusaciones por parte de Cynthia Klitbo en su contra por supuestos malos manejos, Jesús Ochoa dijo en algunas entrevistas que ofrecerá una rueda de prensa para aclarar lo que ocurre en el sindicato.

Tanto en entrevista con el periodista Javier Poza y como con el programa Hoy, el actor, quien se desempeña como secretario general de la ANDA, reiteró contundentemente que no iba a responder a los cuestionamientos de los medios antes de realizar la conferencia.

No puedo hablar específicamente de los hechos porque caería en un juego que no es conveniente no para mí, sino para la ANDA. Por lo regular a la prensa de espectáculos solo le conviene una arista, espectáculo, y esto tiene varias aristas sobre todo laborales y sindicales, estatutarias, legales”, dijo Ochoa a Javier Poza cuando se le preguntó sobre la renuncia aún no oficial de Klitbo.

Tras ahondar en cómo se han presentado los hechos en los medios, Ochoa bromeó al asegurar que “desgraciadamente sí” continúa al frente de la ANDA, esto tras la petición que hizo en la asamblea Cynthia, secretaria de Previsión Social, de destituirlo.

Poza preguntó al actor que si cuáles serían sus siguientes pasos y sobre qué iba a hacer con la situación de la renuncia que Cynthia Klitbo busca presentar, a lo que Ochoa respondió:

Basarme absolutamente, como fue en el primer caso que yo enfrenté y que ningún secretario ha enfrentado de esa manera, que es legalmente, hacendariamente, los problemas de la Casa del Actor, todo con hechos, todo con facturas, todo con demostraciones reales”.

El ‘Choby’, quien fue acusado de haber agredido al actor Fernando Larrañaga durante la asamblea, indicó que está “en contra absolutamente de la violencia en todos los sentidos”.

Por su parte, en un determinado momento de la entrevista dijo que se le acusa mucho de que “no me sé los estatutos, no me sé ni los libretos, les digo en broma”, además de indicar en otro instante que hasta se le ha señalado de “dictador”.

Jesús Ochoa fue cuestionado por varias acusaciones hechas en su contra, una de las cuales fue ser “prestanombre” del actor Felipe Nájera y otros actores. Al respecto de la situación de Nájera e la ANDA, el secretario general aseguró este no tiene ningún puesto en el sindicato.

Sobre el señalamiento de que una sobrina de él trabajaba en la ANDA, Ochoa indicó que en efecto una hija de su hermana mayor se había desempeñado en la asociación y que ya no lo hacía más.

Si tuve a una sobrina en la ANDA pero ahorita ya no está. La cuestión es que mi sobrina, en la que yo confío mucho, es hija de mi hermana mayor, yo la admiro por su capacidad de instrucción, análisis, de organización y de acción”, expuso Jesús, además de indicar que su familiar tuvo que cumplir ciertos requisitos para formar parte de la ANDA.

Al ser cuestionado sobre si se reuniría con Cynthia Klitbo para hablar de la situación, el actor respondió afirmativamente:

(…) Yo les dije, precisamente por la situación de cómo ganamos… a mí úsenme, pero úsenme bien. Yo estoy dispuesto a eso (a reunirse con Cynthia)”.

En declaraciones para el programa Hoy, Jesús Ochoa habló sobre los disturbios en el Teatro Jorge Negrete, donde tomó lugar la asamblea de la ANDA en la que se hicieron las denuncias en su contra.

Es cierto, ayer fue un estallido brutal, pero recuerden también que esos estallidos ponen a la gente en su lugar… Yo no he despedido a absolutamente a nadie, ni estoy pidiendo que renuncie nadie, ni estoy consignando a nadie, solo pido congruencia con lo que se hace, responsabilidad en el trabajo”, dijo el actor.

Además de no responder a preguntas sobre las acusaciones de haber supuestamente haber acosado a Cynthia Klitbo, el secretario general dijo que no daría contestación hasta la conferencia a la situación de la presunta agresión a Fernando Larrañaga:

No voy a responder, no puedo, no debo, como secretario general no debo de responder eso; se informará de eso también (en la conferencia), se mostrarán todos los videos, se hará todo, porque ya tenemos que hacer todo con pruebas, ya basta de hablar nomás por hablar”.