Jimena Pérez a quienes la critican por su vacaciones en Francia

Ciudad de México.- Todos nos enteramos de la salida de Jimena Pérez del programa ‘Ventaneando ‘, esto porque la guapa conductora tuvo que emigrar a España para tratar un trastorno que padece su hijo, por lo que la mayoría de sus seguidores expresaron su apoyo y cariño a la cuñada de Atala Sarmiento.

Pero dentro de toda esta historia que mantuvo en silencio por alrededor de año y medio, hubo quienes también criticaron a la conductora, puesto que, aprovechando su traslado a Europa, ella y su familia aprovecharon para tomar unas vacaciones en Francia.

Jimena no quiso dejar lugar a dudas y respondió a estas críticas.

Jimena continuó cuestionando por qué luego de que la situación saliera a la luz, algunos se sientan con derecho de opinar y así lo explicó:

¿Por qué ahora que la gente lo sabe tengo que cambiar? No me voy a aprovechar de esto para hacerme la víctima o para salir llorando en mis redes sociales. Nunca lo he hecho y no empezaré ahora. Cuando algún familiar tiene algún trastorno, enfermedad, padecimiento, ¿hay que ser infelices o hay que vivir llorando? No señores, uno agarra más fuerza y para delante”.