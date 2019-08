Jimena Pérez 'rompe' el silencio y habla de un regaño de parte de Pati Chapoy

Ciudad de México.- La exconductora del programa Ventaneando, Jimena Pérez, confesó que un día Pati Chapoy la regañó tras haber grabado de mal humor un especial de Navidad.

Hubo una vez, y no sabes cómo me traumé porque hubo un especial de Navidad y yo dije ‘no voy a interrumpir’, así que casi no participé y me mandó a llamar Paty y me dijo: ‘no puede ser, necesito que participes más, si hubieras estado, o no hubieras estado, da lo mismo’ y me quedé como… y me sentí fatal, al final de día me borré a mí misma y lo trabajé y dije ‘ya no me vuelve a pasar’”, relató.