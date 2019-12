Jimena Sánchez desata bajas pasiones al lucir sus curvas con ajustado pantalón

Ciudad de México.- No hay día que Jimena Sánchez no eleve la temperatura de sus seguidores de redes sociales y en este miércoles no fue la excepción pues la presentadora de Fox Sports compartió dos nueva fotos.

A través de su cuenta oficial de Instagram la conductora deportiva publicó un par de fotografías en las que aparece posando de lado mientras luce sus pronunciadas curvas con un entallado pantalón.

En tan solo unos minutos, esta publicación ya cuenta con más de 50 mil Me Gusta, además de que los fans de Jimena no han dejado de comentar la foto con picantes halagos y piropos.

Estás espectacular".

Qué mujer tan bonita".

Pareces muñeca".