Joaquin Phoenix estuvo a punto de ser sacado del set de 'Joker' por esta razón

Estados Unidos.- Duranta la filmación de la escena del Joker donde 'Arthur' toma notas de un comediante en un show de comedia en un bar el actor Joaquin Phoenix casi es expulsado del set por culpa de Gary Gullman, quien es el hombre sobre el escenario que cuenta los chistes.

Gullman dijo que estuvo a punto de pedirle al director Todd Philip que llamará a seguridad y sacará a Joaquin del set porque su compartamiento lo molestaba.

Sin embargo, Gary no sabía realmente que se trataba de Phoenix y pensaba que ese molesto hombre que lo distraía con su escandalosa risa era solamente un extra.

Solo se reía demasiado fuerte, y justo cuando estaba a punto de decirle algo a Todd sobre tal vez hacer que el chico no se riera tanto, me di cuenta de que era Joaquín Phoenix. Es mi mejor historia de Joker, no puedo creer que me tomó seis tomas darme cuenta de que el hombre con la risa realmente extraña era el Joker", contó Gary.