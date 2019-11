Joaquin Phoenix habla sobre la escena final de la película del 'Joker'

Estados Unidos.- En una entrevista hecha por Los Angeles Times al actor Joaquin Phoenix, este mencionó que cualquier interpretación del público relacionada con el final de la cinta del Joker, es válida.

Según Phoenix, al momento de que una película menciona la manera en la que una escena 'ambigua' es explicada por alguno de los encargados del proyecto, esta misma pierde la interacción que tenía con los espectadores.

Normalmente tienes que responder esas preguntas. Pero esto realmente es participativo e interactivo. Depende del público. Eso es muy raro, especialmente con una gran película de estudio, y no quiero arruinar eso diciendo: 'No, esto es lo que es'. Para mí, hay muchas maneras diferentes de ver a este personaje y su experiencia que no creo que se te ocurra solo un significado en concreto"