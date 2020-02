Joaquin Phoenix hace reverencia al Príncipe William; él alaba su actuación

Reino Unido.- El Príncipe William asistió el pasado domingo 2 de febrero a la ceremonia de las BAFTA como presidente de la asociación, en donde se encontró con Joaquin Phoenix, quien como muestra de respeto realizó una reverencia al futuro rey del Reino Unido, el cual alabó al Joker llamandola una película "brillante".

El momento del encuentro entre el duque de Cambridge y el reconocido actor fue capturado en video, uno que ya ha dado la vuelta la mundo entero y a enloquecido a quienes lo han visto ante la acción de Phoenix, misma que ha sido aplaudida y por la que lo llaman "grande".

Como se sabe William no solo es miembro de la realeza británica, sino también que pronto se convertirá en su soberano, por lo que miembros no reales pueden si así lo desean realizar una reverencia antes de saludar al royal, ya que es muestra de respeto que desde hace varios años no es una obligación.

En la grabación se ve a William y Joaquin darse la mano a modo de saludo y este último se hace hacia abajo como una especie de reverencia sin bajar la cabeza ni apartar los ojos del royal.

Tras esto ambos charlaron un par de minutos y se dice que el esposo de Kate Middleton alabó la película del payaso del crímen que protagoniza Phoenix, además de felicitarlo especialmente por su actuación.

Me encantó Joker. Fue brillante. Lo pospuse y lo pospuse antes de verlo, ya que la gente me decía 'Ten cuidado cuándo eliges verlo'. Me alegro de no haberlo visto antes de acostarme, pero felicidades por una actuación increíble", dijo William a Joaquin.

Joaquin Phoenix curtsies to Prince William after BAFTAs pic.twitter.com/XNmtEYRolu — The Sun (@TheSun) February 3, 2020

Como era de esperarse, los internautas no pudieron dejar pasar la ocasión y realizaron algunos memes de la situación, que ha sido muy sonada.