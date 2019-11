Joaquin Phoenix no quiere obtener un Oscar por 'Joker': "Es una mier..."

Estados Unidos.- El actor, Joaquin Phoenix, expresó muy claramente que opina sobre los premios Oscar y su posición respecto a si quiere tener o no uno de los galardones más prestigiosos del mundo de la actuación por su interpretación del 'Joker'.

En una entrevista Joaquin expresó que las entregas y nominaciones era una estupidez, pues lo considera un mal tipo de enfrentamiento y no como una motivación.

Solo digo que creo que es una mierda. Creo que es una mierda total y absoluta, y no quiero ser parte de eso. No creo en eso. Es una zanahoria, pero es la zanahoria de peor sabor que he probado en toda mi vida. No quiero esta zanahoria. Es totalmente subjetivo. Enfrentar a las personas entre sí de esa manera. . . Es la cosa más estúpida del mundo entero".