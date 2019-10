Joaquin Phoenix y el día que vio morir de una sobredosis a su hermano River

Los Ángeles, Estados Unidos.- Fue la madrugada del 31 de octubre de 1993 cuando el actor de 23 años, River Phoenix, sufrió una sobredosis de cocaína y heroína en un club nocturno propiedad de Johnny Depp.

Su hermano, Joaquin Phoenix de 19 años en aquel entonces, cargó el cuerpo de River a la calle mientras llamaba al 911, lamentablemente el joven murió en el hospital.

Hoy, casí 26 años después de ese fatídico día, el protagonista de el Joker tiene bien presente a su hermano, muerte que caló hondo en la industria del espectáculo.

Además, en el último Festival en Toronto, entre las aclamaciones por su papel del villano de Batman, Joaquin volvió a recordar a River.

Cuando yo tenía 15 o 16 años, River llegó a casa con una copia en VHS de la película Toro salvaje y me obligó a verla, y al día siguiente me hizo verla otra vez, y me dijo: 'Vas a volver a actuar otra vez, eso es lo que vas a hacer'. Y estoy en deuda con él porque actuar me ha proporcionado una vida increíble", comentó el actor.