Joaquin Phoenix se defiende de críticos por su actuación en 'The Joker' 

Estados Unidos.- Joaquin Phoenix durante una reciente entrevista para The LA Times defendió su actuación como el 'Joker' cuando fue cuestionada acerca de las críticas que ha recibido ultimamente en la que dicen que no interpretó realmente al famoso villano de DC.

Cabe recordar que hace poco comenzaron a surguir comentarios de fanáticos de 'Batman' en los que aseguran que el actor hizo un villano cualquiera del universo del 'Caballero de la Noche' y no a su villano más cruel y emblematico.

Hasta el momento no han dado una explicación de porque dicen que el personaje no se apega al papel que desempeña dentro de los cómics.

Por otro lado Phoenix, de quien se dice podría estar nominado al Oscar por esta producción defendió su actuación y dijo que para el la película estuvo bien.

Claro, para mí, lo es. Todd [Phillips] y yo hablamos mucho sobre las pocas oportunidades que tienes de que la gente no espere conocer la verdad definitiva sobre el personaje, y no sólo eso, sino que, probablemente, no la quieran. De hecho, lo que la película demanda, en este caso, es justo lo contrario. Por eso, pensé, 'Podemos convertir esto en una ventaja, ¿por qué no?'", declaró Joaquin.