Joe Johnston podría regresar a dirigir la nueva 'Querida, encogí a los niños'

Estados Unidos.- Una de las películas más recordadas a finales de los años 80, fue la mítica Querida, encogí a los niños, protagonizada por Rick Moranis, pues resulta que Joe Johnston, cineasta que dirigió Captain America: The First Avenger, es la persona que estuvo a cargo de la película de 1989, está en pláticas para traer una nueva cinta de Honey, I Shrunk the Kids.

Según Variety, Disney se encuentra en negociaciones con el director Joe Johnston para que este realice una secuela del enigmático filme de 1989, este nuevo proyecto tendrá por nombre Shrunk. Al mismo tiempo, se menciona que Josh Gad, protagonizaría la cinta como el hijo de Moranis.

Si no recuerdas de qué película estamos hablando, aquí te dejamos el trailer de la película clásica de 1989, Honey, I Shrunk the Kids.