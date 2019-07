John Carpenter se unirá a DC con el guion para un cómic especial del Joker

Ciudad de México.- El director de cine John Carpenter se unirá al mundo de DC Comics al participar en el guion de un nuevo one-shot de el emblemático personaje de The Joker.

Esto con motivo al 'Año del Villano', que contará con arte de Phillip Tan y Marc Deering y la ayuda en el guion de Anthony Burch.

El Joker es el mejor villano de los cómics. Estoy orgulloso de reunirme con Anthony en este proyecto”, declaró Carpenter.

Estoy emocionado más allá de las palabras de escribir para el villano más grande de Gotham. Espero que las hazañas del Joker te hagan reír, temblar y que crezcan con náuseas al mismo tiempo", dijo Burch.

La portada del primer número ya salió a la luz. El equipo ya había trabajado junto en BOOM!, en el comic de Big Trouble in Little China y Old Man Jack.