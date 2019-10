'Joker 2' podría estar en fase de desarrollo según un medio de EU

Estados Unidos.- Luego del éxito rotundo de la película inspirada en el payaso del crimen, es de pensarse que pueda existir una secuela, esto pudiese ser una realidad debido a un medio que publicó un comunicado.

Según el medio llamado We Got This Covered, (que en el pasado filtró información que resultó verídica sobre el Arrowverse y Suicide Squad) mencionó lo siguiente:

Una secuela de Joker está en las primeras etapas de desarrollo en Warner Bros, con el estudio completamente intentando continuar el camino de Arthur Fleck a la infamia."

No hay que olvidar que esto solo es un rumor, y el director de la película del Joker mencionó que la historia solo había sido planteada para ser una sola película en solitario.

No obstante, estas propuestas en ocasiones pueden ignoradas por sus creadores, James Cameron, creador de Terminator, planteó en el estreno de su película que solo sería una historia sin secuelas, en 1991, la secuela se hizo presente y hasta el día de hoy es una de las mejores películas de acción.