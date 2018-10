Jon Bon Jovi: Nunca he dado 60 segundos de mi vida a las Kardashians

Los Ángeles, EU.- Jon Bon Jovi, de 56 años, criticó duramente a Kim Kardashian y a los reality show como Real Housewives por lanzas estrellas que no tienen ningún tipo de talento.

El cantando de New Jersey atacó a las celebridades de este tipo de programas en una nueva y sincera entrevista. El rockero, que ha vendido más de 130 millones de álbumes en todo el mundo, fue muy critico tanto del show de Kim Kardashian como el programa Real Housewives mientras hablaba con Lisa Wilkinson en The Sunday Project.

"Creo que es horrible que vivamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado 60 segundos de mi vida, nunca, a una de esas amas de casa de blah bla bla y Kardashians", señaló con rabia."No sé sus nombres, nunca he visto 60 segundos del programa, no es para mí".

La leyenda que creó Livin 'on a Prayer mencionó luego la cinta de sexo de Kim Kardashian en 2007 con el cantante de R&B Ray J: "¿Qué habrá en tu autobiografía? Hice una porno y me hice famoso".

El rockero continuó su discurso, y luego se enfocó en la falta de talento en muchas de las principales estrellas de hoy. "Ve y escribe un libro, pinta un cuadro, actúa, estudia, canta, juega, escribe", continuó. "La fama es un subproducto de escribir una buena canción".

Para explotar su fama, Kardashian se ha expandido en varias áreas de la industria. Se ha convertido en una exitosa empresaria tecnológica gracias popular juego móvil Kim Kardashian: Hollywood y genera millones con su marca de maquillaje.