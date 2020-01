Jonas Brothers 'rompen' el Internet con imitación de pelea de las Kardashians

California, EU.- Ha pasado poco tiempo desde que los Jonas Brothers volvieron a los escenarios y muchos fans esperan ver sus nuevos proyectos, pero de mientras hicieron reír a miles de fans con una imitación de la icónica pelea entre las hermanas Kardashians.

En el video publicado por el mismo Joe Jonas, se ve cómo es que el artista entra a una habitación e intenta golpear a Nick con un bolso mientras le grita "Don’t be f(...)ing rude!", Kevin por su parte solo cruza la habitación con una cerveza en la mano.

El clip original salió del programa Keeping up with the Kardashian's y llegó hasta la misma Kim y Khloé quienes rieron con la imitación de los músicos.