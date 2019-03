Jordan Pelee: “No me interesa tener blancos como protagonistas”

Ciudad de México.- El actor afroamericano, Jordan Peele, declaró que no tiene interés en contratar a un actor blanco para protagonizar una de sus películas, dejando en claro que no se trata de racismo, sino porque ya hay demasiados filmes con blancos y muy pocos con negros como protagonistas.

Se sabe que la película, Nosotros, obtuvo una gran aceptación positiva por parte de la crítica al ser presentado en el evento South by Southwest 2019, además de que fue un éxito en taquilla durante su primer fin de semana, esta entrega aparecerá en los cines de México el 3 de mayo.

Además, el actor habló durante el Upright Citizens Brigade Theatre en East Hollywood acerca de la cinta Nosotros, siendo ese el momento en el que declaró sus comentarios sobre su desinterés en tener a un blanco como protagonista.

No me veo contratando a un hombre blanco como el protagonista de mi película, no es que no me agraden los tipos blancos, pero ya he visto esa película.