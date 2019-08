Jordyn Woods niega que Kylie Jenner jamás será su mejor amiga de nuevo

Estados Unidos.- Jordyn Woods, reveló en una entrevista para Teen Vogue que no cree que su gran amistad con Kylie Jenner haya terminado, señalando que no todo tiene un final concretó.

Recordemos que Jordyn era una de las mejores amigas de la menor de las hermanas Kardashian-Jenner, hasta que está se beso en una fiesta de Khloé Kardashian con su esposo, Tristan Thompson.

Sin embargo, también admitió que si ese fuera el caso, ella sabría como superarlo y continuar adelante sin su mejor amiga, admitiendo que la muerte de su padre es un dolor y una perdida que nada podrá superar.

La ruptura más difícil con la que he tenido que lidiar ha sido la muerte de mi padre, nada se compara a eso. Perderle me preparó para cualquier otra cosa que pudiera suceder, y eso que me he enfrentado a verdaderas locuras", finalizó.