Jordyn Woods se habría involucrado con otro exnovio de Khloé Kardashian

Estados Unidos.- Jordyn Woods tendrá su oportunidad para contar su versión de la historia este viernes en el programa Red Table Talk, sin embargo, hasta la llegada de ese momento continúa el surgimiento de escandalosos titulares con referencia a la forma en la habría ‘traicionado’ a Khloé Kardashian.

Ahora fuentes aseguraron al portal The Blast que la que fuera mejor amiga de Kylie Jenner no solo se quedó hasta el amanecer en la casa de Tristan Thompson, ex de Khloé, sino que también habría tenido que ver con otro hombre que fue novio de Kardashian.

Según reporta el medio, sus informantes indicaron que Jordyn le contó a sus amigos que había “intimado” con James Harden, jugador de los Houston Rockets con quien Khloé tuvo una relación de un año en 2015.

El encuentro habría ocurrido un día después de la fiesta en casa de Thompson y de que Woods supuestamente se quedara ahí hasta temprano, es decir, el 18 de febrero.

The Blast también indica que todo sucedió después de que James Harden regresara a su hogar después del juego All-Star de la NBA celebrado en Charlotte, Carolina del Norte.

De acuerdo con el portal, Jordyn Woods incluso habló con Khloé Kardashian para exponerle lo que sucedía entre ella y Harden, y la miembro del clan Kardashian-Jenner le habría dado su “bendición”.

Sin embargo, The Blast asegura que Khloé no se enteró de esa forma sobre lo de Jordyn y James, pues habría tenido conocimiento de la situación a través de amigos y justo cuando surgió la noticia de que se habría involucrado con Tristan Thompson.

Jada Pinkett Smith le dio la oportunidad a Jordyn Woods de que contara su versión de los hechos este viernes en la transmisión de Red Table Talk por Facebook, pero aparentemente las declaraciones de la modelo se verán limitadas por un contrato de confidencialidad que le impediría hablar sobre la vida de las Kardashian.