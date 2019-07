Jorge Ortiz de Pinedo aclara si dejará los escenarios por problemas de salud

Ciudad de México.- El actor Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre si se retirará de la obra de teatro, Cosas de mamá y papá, ademas, reveló que estará de gira por EU con el elenco de la serie La familia de diez.

Sigo trabajando en CDMX pero ahorita me voy de gira, estaré 2 meses fuera haciendo lugares que tiene menos altitud porque los médicos me recomiendan que no esté tanto tiempo de la ciudad, después regresaré y tal vez retome la obra, todo depende de cómo siga la temporada".