Jorge Salinas podría regresar a ser protagonista en novela de Televisa

Ciudad de México.- El actor, Jorge Salinas, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, reveló que está en pláticas para regresar al canal Televisa con un proyecto al lado de Lucero Suárez.

Este estaba en compañía de su esposa, Elizabeth Álvarez, la cual ya está oficialmente retirada de la actuación, la cual señaló sentirse feliz de estar 100 por ciento dedicada a sus hijos.

Estoy enloquecida con mis hijos, de verdad que no hay un día que no me ría, no me sorprenda, no llore, no los grabe, no me emocione, estoy disfrutandolos al máximo, pero también disfrutando estos momentos", dijo Elizabeth.