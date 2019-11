José Eduardo Derbez aclara rumores de bisexualidad: "Tendría más mercado"

Ciudad de México.- Después de que la pareja de la exnovia de José Eduardo Derbez revelara que supuestamente es bisexual, el actor contestó a estas acusaciones de una manera divertida.

El también primogénito de Victoria Ruffo aclaró que no conoce a la mujer que lo difamó y lamentó lo medios den las cosas por hechas sin antes investigar.

No tengo ni idea de quién sea, nunca he cruzado palabra con ella, dijeras es una amiga que hace mucho no veo o terminé en pleito con ella, pero no, no tengo idea de quién sea", dijo José Eduardo.