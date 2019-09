José Eduardo Derbez habla de su ruptura amorosa con Bárbara Escalante

Ciudad de México.- Hace casi dos semanas, después de que José Eduardo Derbez hizo pública su ruptura amorosa con Bárbara Escalante, con la cual tuvo una relación de mas de cinco años, el hijo del comediante rompe el silencio sobre el suceso.

Aunque decidió no mencionar a Bárbara en ningún momento, él se dijo contento con su nuevo estado civil.

Ahorita estoy concentrado en mi carrera, así que me siento muy tranquilo”, dijo José Eduardo cuando fue cuestionado sobre lo acontecido.

Aseguró que al estar soltero, no descarta la idea de casarse y tener un futuro con la chica ideal.

A mí sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo. Ahorita soy un polluelo que está saliendo del capullo, un polluelo medio traqueteadón, pero va saliendo del capullo”, mencionó el joven.