¿José Eduardo Derbez odia a Danna Paola? "Se me hace un poco mala onda"

Ciudad de México.- Este martes 17 de marzo se liberó un nuevo video de Escorpión al volante en donde se puede ver al aclamado youtuber junto a un invitado muy especial: José Eduardo Derbez.

El querido integrante de la familia Derbez causó gran controversia al lanzar un mensaje en contra de Danna Paola.

'El Escorpión Dorado' le preguntó a José Eduardo si alguna vez fue pareja de la intérprete de Oye Pablo y así respondió.

Sabes qué, ella me dijo que no estaba aquí, no vino a esta vida para ser mi amiga y que tampoco mi mamá ni nada. Entonces me alejé de Danna un rato porque pues la sentí un poco mala onda", comentó.