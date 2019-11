José José habría sufrido desprecio de Pedro Infante en firma de autógrafos

Ciudad de México.- Según palabras de Jorge D'Alessio, José José sufrió un desaire de parte de Pedro Infante, situación que lo llevó a prometer que nunca haría eso con ningun fan.

D'Alessio contó que fue el mismo 'Príncipe de la Canción' quien le contó el momento de decepción que vivió durante una firma de autógrafos de Infante, hecho que lo hizo pensar cómo debía comportarse con sus seguidores.

Yo una vez me formé para pedir un autógrafo a Pedro Infante, hice una cola en este mismo teatro y cuando estaba como a 3 personas de llegar nos dijeron no más, y se me rompió el corazón, y dije yo nunca voy a hacerlo con alguien que admire mi música", añadió.