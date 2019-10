José José ocultó la mitad de su fortuna de Sarita ¡porque no confiaba en ella!

Ciudad de México.- Luego del funeral del legendario intérprete mexicano José José, más detalles siguen saliendo a la luz y la polémica respecto a sus escándalos familiares continúan.

Esta vez, el productor de la serie José José, el príncipe de la canción, Jorge Jiménez, ventiló algunas intimidades de su relación con su hija menor, Sarita, quien ha estado en el centro de la controversia por su supuestos engaños a la prensa y por teorías que sostienen que solo quiere aprovecharse de la muerte de su padre.

Incluso antes de fallecer, medios señalaron que Sarita presionó al 'Príncipe de la canción' para que le cediera todos sus derechos y quedarse con gran parte de su fortuna.

Según Jiménez, el intérprete le habría pedido ayuda para que se depositara la mitad del dinero generado por la serie en su cuenta en vez de que se enviara todo a la cuenta de su compañía con sede en Estados Unidos, administrada por Sarita.

El productor lo declaró públicamente en una entrevista exclusiva para el matutino Venga la Alegría, la cual fue publicada en YouTube el pasado 15 de octubre.

Yo creo que sí me quiero retirar aquí en México, si el dinero de Telemundo sigue entrando a Miami, a José José Inc. se me va a desaparecer. Te pido por favor que la mitad… les digas que te la depositen en tu cuenta, hay que mantenerla escondida", declaró el productor, recordando lo que le dijo José José antes de morir.