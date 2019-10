José José reveló que en la borrachera lloraba con sus propias canciones

Ciudad de México.- Desde la muerte de José José el pasado 28 de septiembre, sin fin de videos del cantante han surgido en las redes sociales, ya sean de sus últimos momentos, presentaciones que no se habían visto, hasta entrevistas en televisión.

Fue durante una entrevista con Yolanda Andrade y Monserrat Olivier, en su programa ‘Mojoe’, en donde ‘El Príncipe de la Canción’ confesó que incluso él tomaba con sus propias canciones.

Cuando Yolanda Andrade le confesó al artista que en su etapa de alcoholismo, las canciones de José José estuvo presente su música, el intérprete indicó que hasta el lloraba con sus melodías.

Claro! Un día me dice una señora en la calle: ‘Ay como he llorado con su música José José, y yo le dije: no’mbre yo he llorado más que usted señora’.”