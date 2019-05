José José sorprende con llamada a la novia de México, Angélica María

Ciudad de México.- En un programa, recientemente salió la actriz Angélica María y es que esta sorprendió al público al revelar que hace un mes había recibido una llamada inesperada, la persona que le habló fue José José el príncipe de la canción.

La novia de México dijo sentirse muy contenta al recibir esta llamada.

Te voy a decir, él me llamó hace un mes y me extrañó, cuando veo la llamada dije ‘ay’, contesto y me dice ‘hermanita…’; ya ves que es divino y cariñoso y le dice hermana a todo mundo, adorado”, menciono la actriz.