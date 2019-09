José Luis Roma revela si terminó con Sherlyn porque él no quería casarse

Ciudad de México.- Mucho se ha rumorado sobre el rompimiento entre Sherlyn y el cantante de Río Roma, José Luis, por ello rompió el silencio y confirmó si la ruptura se dio porque él no quería casarse.

Como se recuerda, una amiga de la actriz detalló a la revista TVNotas que a Sherlyn "le urge casarse y ser mamá, y los asusta, por eso le pintan el cuerno. Siente que su reloj biológico avanza y por eso pasa de una relación a otra".

Ante estas especulaciones, el intérprete de Mi persona favorita aprovechó para aclarar la situación y negó que terminó con Sherlyn por haberle huído a la boda.

No fue tan así, nunca ha habido la plática de ‘si nos casamos’, no, en ninguna de mis relaciones fuertes, no ha habido una plática así y que por eso se haya dado el rompimiento. No”.